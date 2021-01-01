Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 163 Уголовного кодекса ДНР»

1 января 2021 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 163 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 24 сентября.

Уголовная ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей наступает только за злостное уклонение и если лицо было подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние.

Закон ДНР «О внесении изменений в статью 163 Уголовного кодекса ДНР» был официально опубликован на сайте Народного Совета 5 октября 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 201-IIНС «О внесении изменений в статью 163 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики».