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Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса ДНР»

6 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 4 мая 2020 года.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 04.05.2020 № 146-IIНС «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики».

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