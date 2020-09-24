Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики»

24 сентября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 24 сентября.

Закон ДНР «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики» уточняет, что обязательному нотариальному удостоверению подлежат договоры аренды зданий и сооружений, договоры аренды предприятий, заключенные на срок более трёх лет.

Также установлен срок – до 1 января 2022 года – в течение которого требования о государственной регистрации сделки не применяются в отношении договоров продажи недвижимости или предприятия, дарения недвижимого имущества, ренты и пожизненного содержания с иждивением, предусматривающие отчуждение недвижимого имущества, а также договоров аренды здания или сооружения, аренды предприятия, доверительного управления недвижимым имуществом, а подлежат регистрации права, возникающие на основании указанных договоров.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 194-IIНС «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики».