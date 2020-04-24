Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 2 Закона ДНР “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”»

24 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”», принятый Народным Советом 24 апреля 2020 года.

Закон устанавливает нормы, касающиеся определения случаев, при которых нормы специальных законов, устанавливающих иные формы и порядок осуществления государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности, не подлежат применению.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2020 № 141-IIНС «О внесении изменений в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”».