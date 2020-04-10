Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 2 Закона ДНР “О личном крестьянском хозяйстве”»

10 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики “О личном крестьянском хозяйстве”», принятый Народным Советом 3 апреля 2020 года.

Физические лица, являющиеся собственниками земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства, получают право передать такой земельный участок во владение и пользование на основании договора аренды (субаренды) другим лицам для ведения личного крестьянского хозяйства, ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства без изменения целевого назначения предоставляемого земельного участка.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 03.04.2020 № 123-IIНС «О внесении изменений в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики “О личном крестьянском хозяйстве”».