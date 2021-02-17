Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 24 Закона Донецкой Народной Республики «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики» и в статью 54 Закона Донецкой Народной Республики “Об обороте лекарственных средств”»

16 февраля 2021 года Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 24 Закона Донецкой Народной Республики «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики» и в статью 54 Закона Донецкой Народной Республики “Об обороте лекарственных средств”», принятый Народным Советом 5 февраля.

Закон исключает слова «обособленные подразделения учреждений здравоохранения, расположенные в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации» в части 1 статьи 24 Закона «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики» и части 1 статьи 54 Закона «Об обороте лекарственных средств». Кроме того, Закон наделяет Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики полномочиями по установлению списка учреждений здравоохранения, а также перечня наркотических лекарственных и психотропных лекарственных средств, отпуск которых физическим лицам может осуществляться указанными учреждениями здравоохранения.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР. С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 24 Закона Донецкой Народной Республики «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики».