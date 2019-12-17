Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 260 Уголовного кодекса ДНР»

17 декабря 2019 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 260 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 6 декабря 2019 года.

Уголовным кодексом предусмотрено наказание за незаконное перемещение через государственную границу ДНР стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере. Закон устанавливает норму, согласно которой крупным размером для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством, признаётся такая стоимость, которая превышает сто тысяч рублей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 06.12.2019 № 78-IIНС «О внесении изменений в статью 260 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики».