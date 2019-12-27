Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей“»

27 декабря 2019 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей“», принятый Народным Советом 27 декабря 2019 года.

Закон предоставляет возможность занимать должность судьи лицу, получившему паспорт гражданина Донецкой Народной Республики и принявшему гражданство Российской Федерации.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 27.12.2019 № 84-IIНС «О внесении изменений в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей“».