Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 304 Закона ДНР “О таможенном регулировании в ДНР”»

18 августа 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 7 августа 2020 года.

Закон позволяет, не дожидаясь окончания срока действия оплаты таможенной пошлины, вывезти транспортное средство за пределы таможенной территории ДНР и ввезти его обратно. При этом таможенная пошлина уменьшается на сумму ранее уплаченной таможенной пошлины в части, относящейся к периоду, начиная со дня производимой оплаты таможенной пошлины и заканчивая последним днём действия ранее оплаченной таможенной пошлины.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 175-IIНС «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”».