Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 31 Закона ДНР “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”»

25 декабря 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», принятый Народным Советом 18 декабря.

Закон вносит изменения в пункт 3 части 3 и пункт 3 части 4 статьи 31 Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», определяющих перечень документов, которые централизованные религиозные организации и их структурные подразделения должны предъявить в Министерство культуры для прохождения легализации. Закон упрощает процедуру легализации епархий и их структурных подразделений.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 № 222-IIНС «О внесении изменений в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”».