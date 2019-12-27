Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 75 Закона Донецкой Народной Республики “О средствах массовой информации”»

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27 декабря 2019 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 75 Закона Донецкой Народной Республики “О средствах массовой информации”», принятый Народным Советом 27 декабря 2019 года.

Закон продляет до 31 декабря 2020 года срок действия переходных положений, установленных статьей 75 Закона ДНР «О средствах массовой информации». Учредители средств массовой информации, которыми являются Народный Совет Донецкой Народной Республики и органы исполнительной власти, освобождаются на год от уплаты республиканской пошлины за государственную регистрацию СМИ, выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации и внесение изменений в свидетельство о его регистрации.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 27.12.2019 № 85-IIНС «О внесении изменений в статью 75 Закона Донецкой Народной Республики “О средствах массовой информации”».

 

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