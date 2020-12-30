Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 75 Закона Донецкой Народной Республики “О средствах массовой информации”»

30 декабря 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 75 Закона Донецкой Народной Республики “О средствах массовой информации”», принятый Народным Советом 28 декабря.

Закон продлевает до 31 декабря 2022 года срок, до которого телеканалы, радиоканалы, а также осуществляющие вещание юридические лица, учредителями которых выступают органы государственной власти, освобождаются от уплаты республиканской пошлины за государственную регистрацию средств массовой информации, выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации и внесение изменений в свидетельство о регистрации.

Также предусматривается продление действия нормы, устанавливающей, что учредителями телеканалов, радиоканалов, юридических лиц, осуществляющих вещание, являются Народный Совет Донецкой Народной Республики и республиканские органы исполнительной власти.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 28.12.2020 № 233-IIНС «О внесении изменений в статью 75 Закона Донецкой Народной Республики “О средствах массовой информации”».