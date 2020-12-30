Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 84 Закона ДНР “О налоговой системе” и Закон ДНР “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ДНР”»

30 декабря 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О порядке вступления в силу Закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе” и Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 28 декабря.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 28.12.2020 № 238-IIНС «О внесении изменений в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе” и Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”».