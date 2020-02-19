Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 85 Закона ДНР “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ДНР”»

19 февраля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 85 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 14 февраля 2020 года.

Закон дополняет перечень банковских операций по обслуживанию счетов бюджетов бюджетной системы, которые Центральный республиканский банк осуществляет на платной основе, следующими операциями:

операции, связанные с выплатой денежного довольствия и денежного содержания, а именно денежного вознаграждения, заработной платы работникам органов государственной власти, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности ДНР, государственных служащих и других категорий работников;

операции, связанные с социальными выплатами населению республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере трудовых отношений и социальной защиты населения;

операции по выплате стипендий.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 14.02.2020 № 101-IIНС «О внесении изменений в статью 85 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”».