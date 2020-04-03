Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 9 Закона ДНР “О налоговой системе”»

3 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 9 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 3 апреля 2020 года.

Закон направлен на усовершенствование норм, регулирующих основания возникновения налогового залога, связанного с особенностями, предусмотренными действующим законодательством, в части возникновения задолженности перед Республиканским бюджетом Донецкой Народной Республики, связанной с исполнением государственной гарантии, что обеспечит надлежащее правоприменение.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 03.04.2020 № 121-IIНС «О внесении изменений в статью 9 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».