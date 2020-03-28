Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статью 90 Закона ДНР “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ДНР”»

28 марта 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 90 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 28 марта 2020 года.

Закон устанавливает возможность распределения и перераспределения внебюджетных денежных средств между бюджетными учреждениями по решению главного распорядителя или распорядителя бюджетных средств, который выступает учредителем соответствующих бюджетных учреждений, в порядке, определённом Правительством.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 28.03.2020 № 115-IIНС «О внесении изменений в статью 90 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”».