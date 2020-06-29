Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Уголовный кодекс ДНР и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса ДНР»

29 июня 2020 года вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 26 мая 2020 года.

Статья «Финансирование экстремистской деятельности» Закона предусматривает уголовное наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 2 до 4 лет, либо принудительных работ на срок от 1 до 4 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией денежных средств, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования преступления.

При этом предварительное следствие будет проводиться тем органом, который возбудил уголовное дело.

Санкция статьи «Акт международного терроризма» предусматривает лишение свободы, срок которого варьируется от 8 лет и до максимального пожизненного лишения свободы. В качестве дополнительных видов наказания предлагается установить штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 2 до 4 лет либо без такового и конфискация денежных средств, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования данного вида преступления.

При этом предварительное следствие проводится следователями республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной безопасности.

Таким образом, изменения в статью 124 Уголовно-процессуального кодекса определяют подследственность уголовных дел указанной категории.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2020 № 159-IIНС «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики».