Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Уголовный кодекс ДНР и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса ДНР»

6 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 4 мая 2020 года.

Уголовный кодекс ДНР дополнен нормами, согласно которым установлена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и заведомо ложной общественно значимой информации, которое привело к тяжким последствиям.

Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан наказывается штрафом в размере от трёхсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от восемнадцати месяцев до трёх лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 04.05.2020 № 148-IIНС «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики».