Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Уголовный кодекс ДНР»

25 декабря 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 18 декабря.

Закон дополняет Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики статьёй, устанавливающей уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвящённых дням воинской славы СССР, а также Донецкой Народной Республики.

Вносится корреспондирующее изменение в статью 288 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, которая предусматривает уголовную ответственность за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Санкция за совершение данного преступления предусматривает штраф в размере до трёх миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет или лишением свободы на тот же срок.

Совершение данного преступления группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения и другими установленными законом отягчающими обстоятельствами предусматривает штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 № 228-IIНС «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики».