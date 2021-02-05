Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики»

Сегодня, 5 февраля 2021 года, вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 5 февраля.

Закон обеспечивает энергетическую безопасность Донецкой Народной Республики посредством криминализации деяний в виде хищения электрической энергии, хищения природного газа, а также самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. За совершение указанных преступлений предусматривается минимальный штраф в размере до двух тысяч рублей и максимальная санкция – лишение свободы до восьми лет, в зависимости от размера причиненного ущерба.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики».