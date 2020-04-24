Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О донорстве крови и её компонентов”»

24 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О донорстве крови и её компонентов”», принятый Народным Советом 24 апреля 2020 года.

Закон закрепляет возможность замены бесплатного питания, предоставляемого донору после сдачи крови, денежной компенсацией, эквивалентной стоимости набора продуктов питания. При этом полномочиями по определению размера такой компенсации и порядка её предоставления наделяется Правительство.

Закон устанавливает норму, согласно которой до вступления в силу соответствующего нормативного правового акта Правительства денежная компенсация донору будет осуществляться в сумме, выплачиваемой по состоянию на 16 декабря 2019 года.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2020 № 135-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О донорстве крови и её компонентов”».