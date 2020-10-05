Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О государственной дактилоскопической регистрации”»

5 октября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственной дактилоскопической регистрации”», принятый Народным Советом 24 сентября.

Закон расширяет круг субъектов, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации. К ним отнесены лица, обратившиеся с заявлением о выдаче паспорта гражданина Донецкой Народной Республики в территориальные органы, организации, подразделения органов внутренних дел, осуществляющие функции контроля и надзора в сфере миграции.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 203-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственной дактилоскопической регистрации”».