Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О Государственной оперативно-спасательной службе”»

25 ноября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Государственной оперативно-спасательной службе”», принятый Народным Советом 20 ноября.

Закон конкретизирует порядок принятия и увольнения со службы, утверждение порядка проведения выплат единовременного денежного пособия в случае гибели, травмы или ранения, заболевания или инвалидности сотрудников. Также конкретизируется вопрос медицинского обеспечения сотрудников государственной оперативно-спасательной службы.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 № 211-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Государственной оперативно-спасательной службе”».