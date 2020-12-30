Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”»

30 декабря 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”», принятый Народным Советом 28 декабря.

Закон закрепляет за ними возможность осуществлять от имени Донецкой Народной Республики права собственника имущества государственного унитарного предприятия. Также устанавливается трёхлетний срок для реорганизации дочерних предприятий, созданных унитарными предприятиями до вступления в силу Закона, и устанавливается упрощённая процедура приведения в соответствие с законодательными нормами учредительных документов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 28.12.2020 № 234-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”».