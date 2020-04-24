Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О налоговой системе”»

24 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 24 апреля 2020 года.

Закон закрепляет особенности определения валовых доходов и валовых расходов страховых организаций (страховщиков). Так, для целей налогообложения валовые доходы и валовые расходы разделены на две группы: валовые доходы (валовые расходы) от страховой деятельности и валовые доходы (валовые расходы) от иной деятельности.

Закон вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2020 № 136-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».