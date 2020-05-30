Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О налоговой системе”»

30 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 26 мая 2020 года.

Закон устанавливает фиксированные ставки сбора за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, ранее подлежавших оплате в украинских гривнах.

Также украинская гривна исключается из перечня законных средств платежа, в которых фиксируются и уплачиваются некоторые налоги и сборы.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.05.2020 № 151-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».