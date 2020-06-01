Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О налоговой системе”»

1 июня 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 4 мая 2020 года.

Плательщикам, находящимся на системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые осуществляют деятельность в сфере растениеводства, предоставляется право выбора системы налогообложения и формирования расходов по приобретённым ранее, в период уплаты сельскохозяйственного налога, посевным материалам, средствам защиты растений, удобрений.

Кроме того, объединены первая и вторая группы фиксированного сельскохозяйственного налога.

В то же время Закон предусматривает освобождение от уплаты земельного налога собственников земельных участков, земельных паёв и землепользователей при условии передачи таких участков и паёв в аренду плательщику сельскохозяйственного налога или сельскохозяйственным товаропроизводителям, находящимся на системе налогообложения для сельхозпроизводителей, которые осуществляют деятельность в сфере растениеводства.

Закон устанавливает порядок формирования расходов по ремонту основных средств и приобретению сельхозтехники. Для плательщиков налога на прибыль предусматривается расширение классификации групп основных средств, подлежащих амортизации в налоговом учёте.

Также Закон устраняет норму, предусматривающую двойное налогообложение или отсутствие налогообложения при переходе с упрощённой системы налогообложения на общую и наоборот.

Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР, то есть 1 июня 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 04.05.2020 № 144-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».