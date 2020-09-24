Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О налоговой системе”»

24 сентября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 24 сентября.

В связи с тем, что особенности и порядок признания имущества выморочным, а также то, что правовой механизм реализации приобретательской давности относится к сфере регулирования Гражданского кодекса ДНР, соответствующие нормы исключаются из положений Закона ДНР «О налоговой системе».

Учитывая положения Гражданского кодекса, нормы Закона «О налоговой системе», регулирующие особенности обращения бесхозяйных, конфискованных вещей, которые переходят в собственность Донецкой Народной Республики, и распоряжения ими, не распространяются на брошенные вещи, бракованную продукцию, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы производства и другие отходы, вещи-находки, утерянные или оставленные в гостиницах, транспорте, театрах, других общественных местах; безнадзорных животных; клады, а также приобретательную давность.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 193-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».