Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О налоговой системе”»

5 октября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 24 сентября.

Из положений Закон ДНР «О налоговой системе» исключается возможность использования гривны, национальной денежной единицы Украины, при получении суммы дохода от реализации добытого полезного ископаемого или минерального сырья».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 196-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».