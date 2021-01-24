Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О налоговой системе”»

24 января вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 20 ноября.

Закон определяет некоторые аспекты участия судебного пристава в реализации активов налогоплательщика, находящихся в налоговом залоге, а также конфискованного имущества, в том числе конфискованной подакцизной продукции. Закон закрепляет полномочия судебных приставов в указанной сфере.

Закон вступил в силу по истечении 60 дней со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета 25 ноября 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 № 208-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».