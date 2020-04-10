Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О нормативных правовых актах”»

10 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О нормативных правовых актах”», принятый Народным Советом 3 апреля 2020 года.

Закон разграничивает описание структуры законов и иных нормативных правовых актов, которые имеют разные структурные единицы.

Кроме того, Закон уточняет перечень субъектов, которые готовят проекты нормативных правовых актов, подлежащих экспертизе.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 03.04.2020 № 124-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О нормативных правовых актах”».