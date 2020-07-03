Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”»

3 июля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”», принятый Народным Советом 26 июня 2020 года.

Введена система контроля, которая позволит осуществлять экспертизу промышленной безопасности и проводить техническое диагностирование как без нарушения пригодности к дальнейшему применению и эксплуатации проверяемых технических устройств, оборудования и сооружений – метод неразрушающего контроля, так и путём исследования качества конструкционных материалов и их соединений при различных сочетаниях температурно-силовых и коррозионных воздействий – метод разрушающего контроля.

Дополнен список требований к подтверждению компетентности работников опасных производственных объектов с учётом отраслевой специфики. Также в переходных положениях предусмотрены меры, виды и пределы ответственности должностных лиц за нарушения законодательства в сфере промышленной безопасности. Кроме того, дополнен перечень опасных производственных объектов и установлены классы опасности для объектов, на которых ведутся работы по генерации электроэнергии и эксплуатируется оборудование с напряжением 6 Кв и выше.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.06.2020 № 162-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”».