Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О противодействии терроризму”»

29 июня 2020 года вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О противодействии терроризму”», принятый Народным Советом 26 мая 2020 года.

Закон регламентирует определение и разграничение полномочий Главы ДНР и Правительства ДНР в сфере противодействия терроризму, а также предусматривает расширение круга субъектов, осуществляющих противодействие терроризму, определяет специальные полномочия органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму, повышения уровня террористической защищённости определенных объектов, территорий и мест массового пребывания людей.

Кроме того, установлен специальный срок исковой давности для предъявления требования о возмещении причинённого террористическим актом вреда жизни и здоровью, а также справедливый специальный срок исковой давности для предъявления требования о возмещении имущественного вреда, который приравнивается к установленным в Уголовном кодексе ДНР срокам давности привлечения к уголовной ответственности.

Закон конкретизирует преступления, при организации, подготовке и совершении которых организация признаётся террористической, а также устанавливает порядок формирования и опубликования единого республиканского списка таких организаций.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2020 № 160-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О противодействии терроризму”».