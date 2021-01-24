Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов”»

24 января вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов”», принятый Народным Советом 20 ноября.

Закон вступает в силу по истечении 60 дней со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР 25 ноября 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 № 210-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов”».