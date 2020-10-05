Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О системе государственной службы ДНР” и Закон ДНР “О государственной гражданской службе”»

5 октября 2020 года вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О системе государственной службы Донецкой Народной Республики” и Закон ДНР “О государственной гражданской службе”», принятый Народным Советом 24 сентября.

Закон относит службу в органах доходов и сборов к государственной гражданской службе, а службу в таможенных органах – к иным видам государственной службы. Также уточнён перечень видов государственной службы в Законе ДНР «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики». Закон определяет источник правового регулирования прохождения государственной службы должностными лицами органов доходов и сборов, а также таможенных органов, до принятия специальных законов.

Кроме того, установлено отлагательное условие приобретения должностными лицами органов доходов и сборов статуса государственных гражданских служащих. При этом период замещения должностей должностными лицами органов доходов и сборов и таможенных органов включён в стаж государственной службы.

Классные чины государственной гражданской службы будут присваиваться должностным лицам органов доходов и сборов и таможенной службы с учётом ранее присвоенных рангов и специальных званий.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 202-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О системе государственной службы Донецкой Народной Республики” и Закон Донецкой Народной Республики “О государственной гражданской службе”».