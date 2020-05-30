Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О службе в органах внутренних дел ДНР”»

30 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики”», принятый Народным Советом 26 мая 2020 года.

Закон регулирует особенности возникновения, изменения и прохождения службы в органах внутренних дел в период действия военного положения, определение полномочий при утверждении формы и порядка выдачи листка освобождения от выполнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью, а также решение вопроса выплат компенсаций, которые связаны с вещевым обеспечением сотрудников органов внутренних дел.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.05.2020 № 155-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики”».