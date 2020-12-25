Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите ДНР”»

25 декабря 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики”», принятый Народным Советом 18 декабря.

Закон уточняет круг членов семьи лиц, погибших при защите ДНР, которые имеют права на льготу в виде освобождения от оплаты услуг ЖКУ. Предусматривается, что указанную льготу вправе получать все члены семьи в пределах норм потребления, установленных Правительством ДНР.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 № 221-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики”».