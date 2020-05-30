Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О социальной защите инвалидов”»

30 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите инвалидов”», принятый Народным Советом 26 мая 2020 года.

За уклонение от исполнения предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами требований к созданию условий людям с инвалидностью для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации должностные лица и физические лица – предприниматели несут административную ответственность в соответствии с Законом.

Таким образом, до вступления в силу Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа людей с инвалидностью к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух до трёх тысяч российских рублей.

Физические лица – предприниматели за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа людей с инвалидностью к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур несут административную ответственность как должностные лица.

Протоколы об административных правонарушениях составляют уполномоченные на это должностные лица администрации района, города, района в городе Донецкой Народной Республики, в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством об административных правонарушениях.

Дела об административных правонарушениях рассматриваются на заседаниях административной комиссии при администрации района, города, района в городе Донецкой Народной Республики в рамках полномочий комиссии в соответствии с действующим законодательством об административных правонарушениях.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.05.2020 № 157-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите инвалидов”».