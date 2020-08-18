Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О статусе судей”»

18 августа 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О статусе судей”», принятый Народным Советом 7 августа 2020 года.

Закон предусматривает возможность присвоения пятого, шестого и седьмого квалификационных классов председателям, заместителям председателей, судьям Арбитражного суда, районного, городского, межрайонного судов, Военного суда, а также исключение возможности присвоения восьмого и девятого квалификационных классов.

При прибывании судьи в квалификационном классе, если он является предельным по замещаемой должности, предельными классами выступают соответственно третий и пятый.

Также установлен особый порядок присвоения квалификационных классов судьям Донецкой Народной Республики, назначенным до вступления в силу Закона ДНР «О статусе судей».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 176-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О статусе судей”».