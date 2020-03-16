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Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О статусе судей”»

16 марта 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О статусе судей”», принятый Народным Советом 12 марта 2020 года.

Законом устанавливается срок, в течение которого судья, впервые вступающий в должность, приводится к присяге.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 16.03.2020 № 110-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О статусе судей”».

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