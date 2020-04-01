Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”»

1 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», принятый Народным Советом 27 марта 2020 года.

Закон регулирует миссионерскую деятельность, которая осуществляется в рамках религиозной деятельности религиозных объединений, организаций и групп в соответствии с их конфессиональными нормами, не противоречащими законодательству Донецкой Народной Республики.

Закон устанавливает нормы, касающиеся того, кто имеет право осуществлять миссионерскую деятельность, где разрешается и где запрещается её вести, а также условия, необходимые для миссионерской деятельности.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 27.03.2020 № 117-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”».