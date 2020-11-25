Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”»

25 ноября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», принятый Народным Советом 20 ноября.

Закон предусматривает, что государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях, созданных религиозными организациями в соответствии с законодательством.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 № 212-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”».