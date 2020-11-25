Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”»

25 ноября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 20 ноября.

Формулировка «государственный исполнитель», «государственная исполнительная служба» в Законе ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» заменена конструкцией «судебный пристав».

Кроме того, устанавливается, что постановление таможенного органа – должностного лица – о наложении административного взыскания за нарушение таможенных правил в виде конфискации передаётся таможенным органом судебному приставу для последующего принудительного исполнения в соответствии с законодательством в сфере исполнительного производства.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 № 209-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”».