Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О телекоммуникациях”»

16 марта 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О телекоммуникациях”», принятый Народным Советом 12 марта 2020 года.

Законом устанавливается правовой механизм, регулирующий рассылку по сети мобильной связи и защиты её абонентов от нежелательных сообщений путём предоставления абоненту возможности отказаться от рассылки после обращения к оператору связи, даже если ранее он давал на неё согласие.

Законом установлено, что рассылка должна осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного действиями, которые однозначно идентифицируют этого абонента и позволяют достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки.

Принятие изменений не повлияет на своевременное информирование абонентов в случаях, установленных законодательством, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 16.03.2020 № 109-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О телекоммуникациях”».