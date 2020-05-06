Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции”»

6 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции”», принятый Народным Советом 4 мая 2020 года.

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения, направленного на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц и физических лиц – предпринимателей в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Повторное совершение этого административного правонарушения влечёт наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, за невыполнение в установленный срок законного предписания или требования органа или должностного лица, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, установлен административный штраф для должностных лиц и физических лиц – предпринимателей в размере от десяти до пятидесяти тысяч рублей.

Установлена административная ответственность за уклонение от обследования и лечения. Кроме того, предусмотрено наказание за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации о COVID-19. Определён перечень должностных лиц и органы, уполномоченные составлять протоколы об указанных административных правонарушениях, а также должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об этих административных правонарушениях.

При этом минимальный размер штрафа составляет от ста до пятисот рублей для должностных лиц и от одной тысячи до пяти тысяч рублей для физических лиц – предпринимателей. Максимальный штраф составит от тридцати до пятидесяти тысяч рублей на должностных лиц и от восьмидесяти до ста тысяч рублей для физических лиц – предпринимателей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 04.05.2020 № 147-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции”».