Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей”»

18 августа 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей”», принятый Народным Советом 7 августа 2020 года.

Правительство ДНР наделяется полномочиями по установлению порядка деятельности, задач, функций и полномочий государственных военизированных горноспасательных служб, требований к их составу, структуре, комплектованию, оснащ`нности и постоянной готовности, условиям их размещения, а также несения дежурства спасателями указанных служб.

Конкретизированы нормы, касающиеся прохождения медицинских осмотров работниками профессиональных аварийно-спасательных служб.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 177-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей”».