Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “Об обращениях граждан”»

17 декабря 2019 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обращениях граждан”», принятый Народным Советом 6 декабря 2019 года.

Закон устанавливает нормы, согласно которым временно, до 1 января 2022 года, в органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы государственной безопасности, органы юстиции и в орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, обращения направляются исключительно в письменной форме, с соблюдением требований установленных Законом ДНР «Об обращениях граждан».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 06.12.2019 № 80-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обращениях граждан”».