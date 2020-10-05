Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “Об образовании”»

5 октября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”», принятый Народным Советом 24 сентября.

Закон предполагает передачу функций по лицензированию и аккредитации образовательной деятельности от Министерства образования и науки Республиканской службе по контролю и надзору в сфере образования и науки.

Кроме того, Закон определяет полномочия республиканского органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю и надзору в сфере образования и науки.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 197-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”».