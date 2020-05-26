Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” и в статью 1 Закона ДНР “О дорожном движении”»

26 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” и в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики “О дорожном движении”», принятый Народным Советом 26 мая 2020 года.

Закон устанавливает срок для страхования гражданской ответственности владельцами транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве, при их въезде на территорию ДНР, составляющий один рабочий день со дня пересечения границы на весь период пребывания в Республике.

Также Закон наделяет страхователя правом на обжалование страховых тарифов, рассчитанных страховщиком, с учётом поправочных коэффициентов.

Закон до 1 августа 2020 года пролонгирует срок моратория на привлечение владельцев транспортных средств к ответственности за отсутствие страхового полиса ОСАГО.

Кроме того, устанавливается возможность проведения независимой экспертизы транспортного средства, иного имущества или их остатков при причинении вреда имуществу потерпевшего для выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков.

Правительство наделяется полномочиями по определению организационно-правовой формы и утверждению порядка создания организации, уполномоченной на осуществление компенсационных выплат.

Закон исключает физических лиц из перечня лиц, которые могут быть страховыми агентами, а также исключает применение страховщиками франшизы при возмещении убытков страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.05.2020 № 149-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” и в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики “О дорожном движении”».