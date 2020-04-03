Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ДНР”»

3 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 3 апреля 2020 года.

Законом установлено, что порядок ведения Государственной долговой книги будет утверждать республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере финансов.

Кроме того, конкретизированы требования к данным, которые должны быть внесены в государственную гарантию, предоставляемую от имени Донецкой Народной Республики (гаранта) для обеспечения надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 03.04.2020 № 120-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”».